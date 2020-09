Man weigert brandweer vanwege drugslab toegang na melding rookontwikkeling

Zaterdagavond werd melding gemaakt van rookontwikkeling in een garage aan de Soetendaalsekade. 'Dat een aanwezige man in eerste instantie weigerde om de garagedeuren te openen, bleek niet zomaar. Binnen werd een drugslab aangetroffen', zo meldt de politie zondag.

Drugslab

Even na 22.00 uur voegden agenten zich bij de brandweer toen deze geen toegang kreeg tot een garage waar rookontwikkeling was. De 23-jarige Rotterdammer werkte uiteindelijk mee en al snel werd duidelijk waarom hij tegenstribbelde. In de garage werden grondstoffen en middelen aangetroffen voor het vervaardigen van vermoedelijk harddrugs. Alles is in beslag genomen om te onderzoeken wat voor middelen het precies zijn en de Rotterdammer zit vast. Enkele omliggende woningen zijn in verband met de rookontwikkeling korte tijd ontruimd