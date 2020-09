Kabinet stuurt militairen naar Jordanië voor strijd tegen ISIS

Het kabinet gaat België helpen bij de inzet van F-16’s tegen ISIS in Irak en Syrië. De Belgische straaljagers worden vanaf oktober 2020 vanuit Jordanië ingezet in Irak en Noordoost-Syrië.

De Nederlandse bijdrage bestaat uit zo’n 35 militairen gedurende ongeveer een jaar. De Nederlandse militairen gaan de eenheid van de Belgische F-16’s beveiligen op de basis in Jordanië.

De eerste militairen worden in de loop van de herfst uitgezonden, op zijn vroegst vanaf oktober. De bijdrage bouwt voort op de eerdere samenwerking met België tijdens de inzet van Nederlandse en Belgische F-16’s in de strijd tegen ISIS. België en Nederland voorzagen elkaar toen afwisselend van force protection.

Ondergrondse guerrillastrijd

De bijdrage is nodig omdat ISIS nog steeds een bedreiging en een bron van instabiliteit aan de randen van Europa vormt. Na het verlies van haar kalifaat in maart 2019 is ISIS in Irak en Syrië overgegaan tot een ondergrondse guerrillastrijd.

Minister Ank Bijleveld van Defensie: “ISIS pleegt maandelijks nog altijd tientallen aanslagen tegen de Iraakse overheid, veiligheidstroepen en andere bevolkingsgroepen. Ze worden hiervoor deels vanuit Syrië voorzien van wapens, munitie en grondstoffen voor geïmproviseerde explosieven.”

Lange adem

Het leiderschap van de Iraakse ISIS-netwerken bevindt zich grotendeels in Syrië. “De strijd tegen ISIS en de stabilisatie van Irak vergen een lange adem”, zegt Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. “Mede dankzij Nederland bestaat het ISIS-kalifaat niet meer. Maar we moeten waakzaam blijven, om een terugkeer te voorkomen. Daarom blijft Nederland een bijdrage doen.”

Vorige week maakten Blok en Bijleveld bekend dat de trainingsmissie in het noorden van Irak beëindigd wordt. In plaats daarvan wil het kabinet een aantal adviseurs naar Erbil en Bagdad sturen, die de Iraakse en Koerdische strijdkrachten op hoger niveau gaan adviseren. Ook onderzoekt het kabinet nog of het op verzoek van de anti-ISIS coalitie de luchthaven van Erbil kan beveiligen met Nederlandse militairen.