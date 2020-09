Grootschalig actie tegen vervaardiging synthetische drugs

In alle vroegte zijn er dinsdag door de politie in een grootschalig onderzoek naar de productie van synthetische drugs meerdere arrestaties verricht in verschillende gemeentes in het land.

Met deze actie willen politie en het Openbaar Ministerie het criminele netwerk ontmantelen, dat ketels produceert en levert aan meerdere drugsproductielocaties verspreid over het hele land. Voor het produceren van synthetische drugs is apparatuur, kennis en expertise nodig. Cruciaal hierin zijn ketels: zonder ketels is er geen synthetische drugsproductie mogelijk. De laatste jaren zien en politie en OM de ketels steeds professioneler worden en is er sprake van schaalvergroting. Criminelen gaan bovendien over op de productie van meer destructievere soorten drugs, zoals crystal meth. Reden te meer om deze aanpak te hanteren.