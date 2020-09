Duidelijkheid voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

Schrijnende situaties

Tot nog toe hebben 8.300 gedupeerde ouders zich gemeld bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Een groep van ongeveer 250 ouders in acute problemen en in zeer schrijnende situaties wordt voor het einde van het jaar geholpen. Daar is de herstelorganisatie van Toeslagen inmiddels mee gestart.

Acute geldproblemen

Het gaat om ouders die met acute geldproblemen kampen, waardoor ze bijvoorbeeld geen boodschappen kunnen doen. En om ouders die in de afgelopen jaren in een zeer schrijnende situatie hebben gezeten. De herstelorganisatie van Toeslagen zal de zaak van deze groep ouders zoveel als mogelijk voor het einde van dit jaar opnieuw beoordelen. Waar dat niet kan, helpt de herstelorganisatie deze ouders met een eerste uitbetaling of via een opgerichte noodvoorziening.

Derde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Dat staat in de derde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag, die staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van de 8.300 gedupeerde ouders die zich bij Toeslagen gemeld hebben, worden inmiddels 1.300 ouders begeleid door een persoonlijk zaakbehandelaar. De ouders met een persoonlijk zaakbehandelaar krijgen in de eerste helft van volgend jaar uitbetaald. De andere ouders krijgen in maart bericht op welk moment in 2021 zij worden geholpen. Alle ouders die nu bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen krijgen voor het einde van 2021 uitbetaald.