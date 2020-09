Jaarbeurs schrapt noodgedwongen 50 banen

Voor de medewerkers die vertrekken is een principeakkoord bereikt met de vakbond.

Albert Arp, CEO van Jaarbeurs: “We hebben ingrijpen zo lang mogelijk uitgesteld. Dat kon, omdat de Jaarbeurs gezond de crisis in ging. We verwachten op zijn vroegst in 2023 de bedrijvigheid van voor de crisis te realiseren, zeker met de nieuwe maatregelen van het kabinet. De crisis zorgt tegelijkertijd ook voor allerlei innovaties en nieuwe kansen. Daardoor heb ik vertrouwen in de toekomst.“