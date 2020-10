KLM en cabinevakbonden bereiken akkoord tijdelijk loonoffer

Er is overeenstemming bereikt tussen de cabinebonden en KLM over het sociaal plan en het tijdelijke loonoffer. Dit meldt FNV Cabine donderdag.

Doorbraak

'Tot vroeg in de ochtend was het spannend of wij als cabinebonden met KLM op één lijn konden komen', meldt FNV Cabine. 'Elke partij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een doorbraak op het sociaal plan en op het tijdelijke loonoffer', aldus FNV Cabine.

Presentatie herstructureringsplannen

KLM presenteert vandaag de herstructureringsplannen bij het Ministerie van Financiën om de staatslening van 3,4 miljard zeker te stellen. Er liggen nu bij cabine afspraken waarmee KLM naar Den Haag kan gaan.

Resultaten

De overeenstemming met KLM betreft onder andere rechtvaardige afspraken over een tijdelijke reductie van arbeidsvoorwaarden, een sterk verbeterde beëindigingsvergoeding bij boventalligheid en een terugkeergarantie van vijf jaar die perspectief biedt. Voor de piloten is nog geen akkoord bereikt.