KBO-PCOB: Enthousiast over boodschappenuurtjes voor kwetsbare groepen

De twee boodschappenuren speciaal voor bepaalde kwetsbare groepen die dit kabinet voorstelt, juicht KBO-PCOB, de grootste landelijke seniorenorganisatie, toe. Gusta Willems van KBO-PCOB: “We zijn enthousiast over deze boodschappenuurtjes. Sommige senioren durven op dit moment niet veilig de supermarkt in. Dan is het mooi dat voor deze mensen die anders niet durven, er een alternatief geboden wordt. Toen de eerste uurtjes werden ingevoerd, kregen we ook tal van mooie reacties terug. Natuurlijk, het was wat vroeg, maar daar komt nu keuze in.”