Verdachte dodelijke steekincident Rozenburg aangehouden

Een team van twintig rechercheurs werkt sinds gisteren onafgebroken aan het onderzoek. De Forensische Opsporing doet vervolgonderzoek op de gevonden sporen en onderzoekt het mes dat in de buurt van het steekincident is gevonden. Donderdagavond gingen rechercheurs en agenten de wijk in om buurtbewoners te vragen of zie iets gezien of gehoord hebben en of zij misschien een deurbelcamera of beveiligingscamera hebben.

Aanhouning op Kruininger Gors

Uit de verzamelde informatie kwamen diverse mogelijke verblijfplaatsen van de verdachte naar voren. Deze zijn de afgelopen dagen bezocht. Vooralsnog werd de verdachte daar niet bij aangetroffen. Vandaag trof de politie de 18-jarige verdachte aan op vakantiepark Kruininger Gors. De politie zet het onderzoek voort om de rol van de verdachte nader te onderzoeken. Om deze rol goed te onderzoeken en om vast te kunnen stellen of er mogelijk nog meer verdachten betrokken zijn, is informatie van getuigen, betrokkenen en buurtbewoners nog steeds van groot belang. Informatie die mogelijk relevant kan zijn voor dit onderzoek is zeer welkom bij het onderzoeksteam.

Zwarte Mercedes

Op eerste beelden is te zien dat bij het conflict een auto betrokken is. De verdachten rijden in een zwarte Mercedes. Deze komt even voor het steekincident de parkeerplaats aan de Laan van Nieuw Blankenburg op. Het is dan omstreeks kwart over negen ‘s avonds. Na het steekincident, omstreeks tien voor half tien, verlaat de zwarte Mercedes het parkeerterrein. Hij slaat linksaf de Laan van Nieuw Blankenburg in en rijdt richting de kruising met de Tienmorgenseweg/ Laan van Nieuwblankenburg/ Blankenburg. De politie wil graag weten of mensen hebben gezien hoe de Mercedes vanaf deze kruising verder is gereden. Misschien hebben mensen elders in Rozenburg de Mercedes zien rijden of misschien wel mensen zien uitstappen. De politie zou ook graag willen weten hoeveel mensen er in de auto zaten en wie er in deze auto zaten.