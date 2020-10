Met corona besmette Trump overgebracht naar militair ziekenhuis

Trump (74) vertrok met een helikopter van zijn ambtswoning naar het Walter Reed Military Medical Center. Volgens verschillende media zou de president koorts hebben. Hij heeft een experimentele behandeling met antilichamen gekregen. Volgens zijn arts is hij vermoeid, maar opgewekt. Volgens een woordvoerder zal hij de komende tijd werken vanuit het ziekenhuis. Het is onbekend of zijn vrouw Melania ook is overgebracht. Beide bleken gisteren na een test besmet met het coronavirus.