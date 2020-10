Criminele organisatie die invoer verdovende middelen faciliteerde opgerold

Ongeveer 250 politiemedewerkers en leden van verschillende arrestatieteams vielen dinsdagochtend binnen in veertien woningen en vijf bedrijfspanden in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Noord-Holland. Zij werden hierin bijgestaan door opsporingsambtenaren van de FIOD, medewerkers van de belastingdienst en medewerkers van defensie.

Verdachten

De aangehouden verdachten zijn drie mannen uit Den Haag van 34, 47 en 63 oud; een 40-jarige man uit Voorburg, een 21-jarige inwoner uit Rijnsburg, een 57-jarige man uit Zevenhuizen, een 72-jarige man uit Zoetermeer, een 34-jarige man uit Nieuw-Vennep en een 40-jarige Rotterdammer.

Doorzoekingen

Tijdens de doorzoekingen zijn naast administratie en digitale gegevensdragers ook drie vuurwapens, vijf tasers, een lasergraveermachine voor het maken van valse containerzegels, encryptietelefoons, 125.000 euro aan contanten, twee auto’s en twee tabletteermachines in beslag genomen. Op hetzelfde moment doorzocht het Recherche Samenwerkingsteam (RST) van de politie op Curaçao de hotelkamer van een verdachte. Daarbijzijn digitale gegevensdragers in beslag genomen maar niemand aangehouden.

Facilitators

Binnen het onderzoek dat al 1,5 jaar duurde, kreeg de politie zicht op een criminele organisatie die zich onder andere bezig hield met de import van ongeveer 4.750 kilo cocaïne, 1.800 kilo heroïne en 5.296 kilo hash. Daarbij bleek dat grote geldbedragen gestort werden op rekeningen van bedrijven die vervolgens de invoer van de verdovende middelen organiseerden. De personen bij deze bedrijven regelden ook andere logistieke zaken om de invoer van verdovende middelen mogelijk te maken. Zo werden er katvangers, chauffeurs, valse containerzegels, afname/ opslag en betalingen van deklading geregeld. Alle betrokken personen worden er van verdacht lid te zijn van een criminele organisatie waarin ze gedurende een langere periode in (soms) wisselende samenstelling duurzaam en structureel samenwerkten met als doel de invoer van verdovende middelen en (gewoonte)witwassen. Binnen het onderzoek is tevens een sterke verwevenheid tussen personen uit de onder- en bovenwereld zichtbaar geworden.

Verdere aanhoudingen binnen het onderzoek worden niet uitgesloten.

Bewaring

De verdachte uit Zoetermeer is na verhoor weer in vrijheid gesteld. België heeft om de overlevering van de 63-jarige verdachte uit Den Haag gevraagd. In afwachting van de beslissing van openbaar ministerie in Amsterdam is hij weer vrij. De andere zeven verdachten zijn vrijdag 2 oktober voor de rechter-commissaris in Amsterdam geleid en deze heeft ze allemaal voor veertien dagen in bewaring gesteld.