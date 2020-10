Verdachte aangehouden voor steekincident

Rond 5.10 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er bij de woning aan de Ringovenweg een incident had plaats gevonden. Daarbij zou een jongeman betrokken zijn geweest die er vandoor zou zijn gegaan. De toegesnelde collega’s zagen hem op de Heemweg. Hij zat achter op een scooter bij een bekende en hij bleek een steekwond te hebben. De 17-jarige jongeman uit Veldhoven is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Onderzoek

Uit verder onderzoek bleek dat er zich in de woning aan de Ringovenweg vermoedelijk een conflict heeft afgespeeld dat uit de hand is gelopen. De exacte aanleiding daarvoor is nog onbekend en wordt onderzocht. In en om de woning is ook technisch sporenonderzoek verricht. De bewoner is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.