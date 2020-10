Ruim honderd boetes bij twee illegale feesten

De politie heeft zaterdag op zondagnacht een illegaal feest gestopt in een bunker vlakbij de Westbroekerplas in Velserbroek. Bij de bunker hadden zich tientallen mensen verzameld.

Van zoveel mogelijk aanwezigen werden de gegevens genoteerd. Een boete zullen deze personen later thuis gestuurd krijgen. Later in de nacht heeft de politie ook een eind gemaakt aan een illegaal feest bij een viaduct aan de Haarlemmerstraatweg / A200 ter hoogte van Haarlemmerliede. Ook daar werden de gegevens van de aanwezigen genoteerd. Ruim twintig personen kunnen een boete thuis verwachten.