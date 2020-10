President Donald Trump mogelijk morgen al weer naar huis

Donderdag had de president enkel milde symptomen. Op vrijdag had hij mkoorts, en was zijn zuurstofgehalte gezakt tot 94. De president kreeg daarop zuurstof toegediend, waarna de saturatie weer steeg.

Volgens zijn artsen heeft Trump nu geen koorts meer en wandelt hij zelfstandig rond in het militaire ziekenhuis alwaar hij sinds vrijdag verblijft. Gisteren kreeg Trump een tweede dosis remdesivir, en heeft daar geen bijwerkingen van ondervonden. Als zijn gezondheid stabiel blijft, kan hij morgen terugkeren naar het Witte Huis.