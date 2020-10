ProRail: tekort aan treinverkeersleiders door corona

Op een aantal verkeersleidingsposten kampt ProRail met een tekort aan treinverkeersleiders. Dit komt door het feit dat we qua personeel al niet ruim in de bezetting zaten in combinatie met dat op dit moment ook meer medewerkers niet kunnen werken in afwachting van een coronatest vanwege milde klachten.

De situatie vraagt op dit moment veel van onze treinverkeersleiders, aldus ProRail.

Het coronavirus

''Naast structurele bezettingsproblematiek die er al was, zorgt ook het coronavirus voor een extra uitdaging. Treinverkeersleiders zijn essentieel voor het laten rijden van treinen. Daarom hebben zij een vitaal beroep en werken ze met inachtneming van coronamaatregelen nog steeds met elkaar op de verkeersleidingsposten. Bij milde klachten zoals een verkoudheid moeten echter ook zij zich laten testen en thuis wachten op de uitslag. Daarmee komt er nog een extra druk te staan op de huidige bezetting en wordt het op een aantal verkeersleidingsposten steeds lastiger om reservepersoneel in te plannen die diensten kunnen overnemen wanneer iemand zich bijvoorbeeld ziekmeldt. Dit kan ervoor zorgen dat het treinverkeer hier ook hinder van kan gaan ondervinden.''

Onderbezetting op enkele posten

Nederland kent treinverkeersleidingsposten in Groningen, Zwolle, Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Roosendaal, Rotterdam, Zwijndrecht, Den Haag, Alkmaar en Amsterdam van waaruit treinverkeersleiders er dag en nacht voor zorgen dat treinen veilig en zoveel mogelijk volgens ‘het spoorboekje’ kunnen rijden. Helaas is het op enkele posten al langer lastig om de uitstroom van medewerkers bij te houden met het werven en opleiden van nieuwe professionals. Om hinder voor het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken nemen we een aantal maatregelen.

Maatregelen op de korte termijn

• Op de korte termijn bekijken we nu continu vanuit landelijk perspectief waar een mogelijk tekort aan personeel dreigt, zodat we dit met personeel van verkeersleidingsposten waar de bezetting wel goed is zoveel mogelijk kunnen opvangen. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat een treinverkeersleider specialistische kennis moet hebben van het spoortraject dat hij of zij ‘bedient’. Ook snappen we dat niet iedereen dit praktisch kan regelen door bijvoorbeeld een fikse toename van de reistijd;

• ProRail onderzoekt of recent gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken of ze tijdelijk weer in dienst kunnen komen op locaties waar dat hard nodig is;

• Op dit moment wordt onderzocht of er een flexpool met treinverkeersleiders kan worden ingericht waarmee krapte zo snel mogelijk kunnen worden opvangen.