Gynaecoloog verwekte kinderen met eigen zaad

In de jaren tachtig en negentig heeft gynaecoloog Jan Wildschut tenminste zeventien kinderen verwekt met zijn eigen sperma. Dit meldt het Sophia Ziekenhuis in Zwolle op haar website. Er bestaat de mogelijkheid dat er meer kinderen zijn verwekt met zijn zaad.

Bestuurder Ina Kuper zegt tegenover RTV Oost dat de zaak aan het licht kwam door naspeuringen van een van de nakomelingen van de arts. Het verwekken met eigen zaad gebeurde volgen de bestuurder tussen 1981 en 1994.

De arts ging in 1994 met pensioen en overleed in 2009. Op het moment dat de arts zijn eigen sperma gebruikte, was er geen wetgeving voor inseminaties.