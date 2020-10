KHN: Horeca biedt veilige omgeving met toezicht. Een feestje thuis niet.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft afgelopen weekend met afgrijzen gekeken naar de beelden van lange wachtrijen voor supermarkten in diverse steden. Zodra cafés en restaurants om 22.00 uur hun deuren moesten sluiten, haastten klanten zich naar supermarkten en nachtwinkels om daar drank in te kopen om die thuis of in het park te nuttigen. KHN waarschuwde al eerder dat door de vervroegde sluitingstijd het samenkomen van mensen zich verplaatst naar publieke ruimte, illegale feesten -met alle handhavingsproblemen van dien- en naar de privésfeer.

. Horecaondernemers en hun medewerkers volgen strenge protocollen en doen er dagelijks alles aan om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden. Daarom wil KHN dat de beperking van de sluitingstijden en het aantal personen wordt teruggedraaid. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “De horeca is onderdeel van de oplossing, geen oorzaak van het probleem.”

“Onze broek zakt af als we de rijen voor de supermarkt en nachtwinkel zien staan om 22.15 uur van gasten die vervolgens naar huis gaan om daar met z’n allen verder te drinken. Welk probleem hebben we dan opgelost door de horeca eerder dicht te gooien?” aldus Willemsen.

Toezicht

Mensen houden tenslotte de behoefte om elkaar te zien. In de horeca gebeurt dat volgens de regels, op een veilige manier, daar is toezicht. In de privésfeer – zoals blijkt uit de berichten van afgelopen weekend - niet. Als huiskamer van de samenleving bieden wij juist een omgeving waar men op een veilige en verantwoorde manier kan samenkomen. Volgens de regels.

Besmettingskans van 0,001% in de horeca

Volgens KHN is de beperking van de sluitingstijden en aantal personen volstrekt disproportioneel. Cijfers van het RIVM tonen aan dat slechts 3,9 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. Dat zijn 165 personen in één week. Wanneer we dat wegzetten tegen 15 miljoen horecabezoeken per week is dat een besmettingskans van 0,001%.

Robèr Willemsen: “Voor alle horecaondernemers staat de volksgezondheid op nummer 1. Dat is ook de reden dat vanaf de eerste dag de horecaondernemers met alle strenge restricties hun gasten ontvangen, op een veilige en verantwoorde manier. Dat zien we ook terug in de RIVM cijfers. De horeca is onderdeel van de oplossing, geen oorzaak van het probleem.”

Oneerlijk speelveld

KHN luidde vorige week al de noodklok over de volstrekte willekeur in beleid toen bekend werd dat veiligheidsregio’s ontheffingen verlenen van het maximum aantal personen van 30 voor ‘gebouwen die van groot belang zijn voor de regio’. Daarbij werd er alleen gekeken naar – meestal gesubsidieerde- culturele instellingen. De evenementensector, vergader- en congreslocaties, clubs & nightlifebedrijven, cafés en restaurants met voldoende vierkante meters worden genegeerd. Terwijl zij middels strakke protocollen en met inachtneming van de 1,5 meter afstand ook op een verantwoorde manier open kunnen. Daarnaast vindt KHN de restrictie van 40 personen op terrassen in de buitenlucht onbegrijpelijk aangezien wetenschappelijk aangetoond is dat de besmettingskans in de buitenlucht nagenoeg nihil is.

KHN: Kijk wat er wél kan

KHN doet nogmaals een oproep aan het kabinet: neem onze sector serieus, ga aan de slag met de protocollen en kijk naar wat er wél kan, in plaats van vast te houden aan de verregaande restricties. Want die beperkingen verplaatsen het probleem naar plaatsen zonder toezicht. En blijkbaar gelden die restricties dus niet voor locaties voor ‘onder andere’ culturele instellingen.