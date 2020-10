Grote wapenvondst woning Gorinchem dankzij tip

Dankzij een tip is in een woning in de binnenstad van Gorinchem een enorme verzameling verboden wapens gevonden. De bewoner is aangehouden. De wapens en munitie zijn in beslag genomen. De explosievenopruimingsdienst is gekomen om een granaat tot ontploffing te brengen.