Vijf aanhoudingen voor witwassen miljoenen aan drugsgeld

19 locaties in vier landen

'Er is beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in binnen- en buitenland. Sinds 6.00 uur wordt met hulp van buitenlandse autoriteiten, Belastingdienst, Defensie en Douane gezocht op negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Er zijn in totaal meer dan 330 medewerkers op de been', aldus het OM.

Verhullende internationale constructies

De vijf aangehouden personen worden verdacht van het in georganiseerd verband faciliteren van criminaliteit door contant crimineel geld wit te wassen via verhullende internationale constructies. Het zou gaan om geld dat verdiend is met hennep- en cocaïnehandel. De organisatie zou het geld vervolgens met een ‘legaal tintje’ in het financiële systeem brengen, zodat drugsverdachten het daarna konden besteden in de bovenwereld. Hoeveel geld er is wit gewassen is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om vele tientallen miljoenen euro’s.

Werkwijze

De organisatie maakte bij het witwassen vermoedelijk gebruik van meerdere bedrijven in binnen- en buitenland om gelden te storten en giraal te maken, te verhullen, te investeren en te verplaatsen. In het begin van het onderzoek werd duidelijk dat verdachten veelal gebruik maakten van de meer traditionele contacten en geldstromen via landen als Zwitserland en Liechtenstein. Later zouden de contacten en geldstromen zijn verplaatst via de Verenigde Arabische Emiraten.

CAR

Met name via Dubai en Afrikaanse landen zoals de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). De verdachten hebben in Brussel een zogeheten Mission Économique opgericht. Hierdoor konden zij investeren in projecten in de CAR, maar ook in zeer omvangrijke transacties in goud en diamanten. De verdachten konden tevens beschikken over diplomatieke paspoorten van de CAR. Hierdoor konden zij hun handel en ook gelden vermoedelijk verplaatsen via diplomatieke postkanalen.

Aanleiding onderzoek

De actiedag is het resultaat van een jarenlang onderzoek door een combi-team van de FIOD en de politie Oost-Brabant, dat startte in 2017. In een groot aantal strafrechtelijke onderzoeken doken meer dan eens de namen van twee mannen (39 en 42 jaar) uit Geldrop en Veldhoven op. Ze zouden zich bezighouden met het witwassen van crimineel geld, dat verdiend zou zijn met de handel in drugs.

Onderzoek Vladimir

Reden voor het Openbaar Ministerie (OM) om verder onderzoek te doen naar de handel en wandel van het tweetal. In de loop van onderzoek Vladimir kwamen onder meer twee andere mannen (40 en 30 jaar) uit Nuenen en Geldrop en een vrouw (60 jaar) uit de gemeente Echt-Susteren als verdachte naar voren. Zij zijn vandaag allemaal aangehouden.

'Professioneel te werk'

Leden van de vermoedelijke criminele organisatie gingen volgens het OM zeer professioneel en gedisciplineerd te werk. Dat het onderzoek langere tijd heeft geduurd, had ook daarmee te maken. Zo waren ze bijvoorbeeld in hun communicatie zeer terughoudend. Toch slaagden specialisten van de FIOD en de politie erin om meer te weten te komen over de vermoedelijke werkwijze.

Onderzoek 26Lemont

Om te beginnen is dat het resultaat van uitgebreid onderzoek, onder meer door financieel experts uit het onderzoeksteam. Ook dankzij resultaten uit onderzoek 26Lemont, waarbij de politie zicht kreeg op versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen via Encrochat, werd extra bewijs gegenereerd. Ook de verdachten uit dit onderzoek maakten gebruik van deze dienst.

Gezamenlijke aanpak

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit en ondermijning. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Dat is ongewenst.

Nieuwe koers

Het OM en alle andere betrokken diensten hebben sinds vorige jaar een nieuwe koers ingezet om het verstoren en afpakken van criminele geldstromen te verbreden. De gezamenlijke aanpak heeft echt resultaat gehad in dit onderzoek. Het verstoren van het bedrijfsproces van criminelen vraagt om financiële opsporingsinspanningen, om de criminele geldstromen in kaart te brengen en ook om strategisch te kunnen bepalen waar afgepakt dient te worden. De bedoeling van de aanpak is dat crimineel geld niet meer kan worden geherinvesteerd in criminaliteit en dat criminelen daar niet meer ongestoord van kunnen genieten.

Beperkingen

De verdachten zitten in beperkingen. Het onderzoek loopt nog en richt zich ook op andere verdachten. Nieuwe arrestaties zijn niet uitgesloten.