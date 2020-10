20 jaar celstraf en TBS geëist voor doodschieten rapper Feis

Nieuwe Binnenweg

Tijdens de nieuwjaarsnacht zijn de broers Mssyeh op stap in een café aan de Nieuwe Binnenweg om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Uit verklaringen van getuigen blijkt dat in de horecagelegenheid een woordenwisseling ontstaat waarbij onder andere de broers en de verdachte betrokken zijn. De eigenaresse wil geen ruzie in haar zaak en wijst een deel van haar gasten de deur.

Op straat escaleert de ruzie. De verdachte schiet vrijwel direct meerdere keren op de broers Mssyeh. Faisal overlijdt aan zijn verwondingen. Zijn broertje Bilal wordt na het schietincident met spoed naar het ziekenhuis gebracht en ondergaat daar meerdere operaties. Hij overleeft het ternauwernood.

Ondergedoken

De verdachte weet in de hectiek te ontkomen. Direct wordt een groot onderzoeksteam geformeerd en al snel komt de verdachte in beeld. In de media wordt een foto van de verdachte verspreid. Een familielid van de broers doet in een uitzending van Opsporing Verzocht een emotionele oproep aan mensen die weten waar de verdachte is om zich vooral te melden. In mei 2019 pakt een arrestatieteam hem na een anonieme tip op in het Limburgse Kerkrade. De verdachte zit daar ondergedoken.

Geschoten op agent

De 26-jarige Rotterdammer wordt niet alleen verdacht van het doodschieten van Faisal en het zwaar verwonden van zijn broer. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem ook voor een beschieting van een auto exact een maand eerder. Bij de afrit Schiedam op de A20 rijdt de verdachte samen met een andere man hinderlijk dicht achter een voertuig met daarin een agent. Hij is op de terugweg naar huis na een nachtdienst. Zonder enige aanleiding wordt de auto van de agent onderaan de afrit beschoten. De kogel komt via het zijportier van de auto in de bestuurdersstoel terecht. De agent blijft wonderbaarlijk genoeg ongedeerd.

Gevaarlijk

Een lange gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging is volgens de officier van justitie de enige passende straf. “Verdachte kan medeverantwoordelijk gehouden worden voor de toenemende onveiligheid in Rotterdam. In 2019 waren er 108 schietincidenten in de regio, waarvan 74 in de stad Rotterdam. Deze zaak heeft de twijfelachtige eer de eerste van dat jaar te zijn geweest. In de afgelopen twee jaar kwam de zaak dan ook telkens terug in diverse nieuwsberichten over vuurwapengeweld. Het was de eerste schietpartij van het jaar, midden op straat en met een volstrekt onbenullige aanleiding. Dit toont aan hoe groot de impact van deze zaak is geweest en nog steeds is. Rotterdam zucht onder het vuurwapengeweld. Daarom zal met de op te leggen straf ook tot uitdrukking moeten worden gebracht dat tegen wapenbezit en wapengebruik, zeker als sprake is van een dodelijke afloop, hard wordt opgetreden.”

De rechter doet over twee weken uitspraak.