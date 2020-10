Covid-19-besmettingen op marineschepen

De besmette militairen waren al geïsoleerd van de bemanning, omdat zij milde klachten hadden. Het 3-tal, dat het goed maakt, gaat met een medische vlucht naar Nederland. Het thuisfront van alle militairen is geïnformeerd. De schepen vertrekken na een korte logistieke stop richting thuishaven Den Helder.

Ook in Den Helder zijn 5 bemanningsleden van Zr.Ms. Karel Doorman (1) en Zr.Ms. Van Speijk (4) positief getest nadat zij milde klachten kregen. Op alle 4 de schepen wordt contactonderzoek gedaan en waar nodig gaan militairen in isolatie.

Maatregelen

Defensie draagt bij aan de vitale processen van Nederland en de taken staan niet stil tijdens de coronacrisis. Daarom moeten operaties en belangrijke oefeningen zoveel mogelijk doorgaan. De marine neemt maatregelen om besmettingen aan boord zoveel mogelijk te voorkomen. Zo gaan militairen eerst in thuisquarantaine voordat ze voor langere periode naar zee gaan. Ook worden ze, net als alle Nederlanders, opgeroepen om thuis te blijven bij klachten. Desondanks valt het risico niet volledig uit te sluiten. Defensie blijft kritisch kijken of de huidige maatregelen voldoende zijn.