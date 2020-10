Politie treft bijna 800.000 euro aan in verborgen ruimte bestelauto op A1

Naar beneden kijken

Omstreeks 10.00 uur zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op de A1 een auto rijden waarvan de bestuurder steeds naar beneden keek en meerdere malen van baan verwisselde zonder richting aan te geven. Ter controle werd de auto meegenomen naar de verzorgingsplaats de Hackelaar. Daar bleek ook al snel waarom de bestuurder steeds naar beneden keek: hij had zijn telefoon tussen zijn benen liggen.

Verborgen ruimte

Tijdens de controle zagen de agenten in de auto indicaties van de aanwezigheid van een verborgen ruimte. Het is bekend dat er voertuigen zijn die voorzien zijn van een verborgen ruimte. Deze wordt meestal gebruikt om goederen zoals geld, wapens en verdovende middelen aan het ambtelijk toezicht te onttrekken.

Bijna 800.000 cash

De agenten vonden de verborgen ruimte en forceerden zich een toegang tot die plaats. Daar troffen ze meerdere tassen aan die gevuld waren met bundels bankbiljetten. In totaal bijna 800.000 euro. De bestuurder uit Hilversum werd direct aangehouden en het geld en de auto in beslag genomen.

Appartement

Enkele uren later werd in Hilversum het appartement van de verdachte doorzocht. Met ondersteuning van een geldhond werd daar een geldbedrag van ongeveer 100.000 euro aangetroffen en in beslag genomen. Verder werd beslag gelegd op digitale gegevensdragers en diverse telefoons.

Partner aangehouden

De 26-jarige partner van de verdachte die zich op dat moment in het appartement bevond, werd ook aangehouden. In de auto van de vrouw werden een bundeltje geld, een blok harddrugs en twee Rolex-horloges aangetroffen. Vervolgens werd in de directe nabijheid van het appartement een 42-jarige man uit Soesterberg aangehouden. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid.

Kelderbox

Na het appartement werd ook de bijbehorende kelderbox doorzocht. Toen de agenten de kelderbox openden zagen ze tientallen tonnen en kartonnen staan. Eén ton werd geopend en toen de agenten zagen dat deze gevuld was met wit poeder kregen ze het vermoeden dat de kelderbox gevuld was met goederen die mogelijk gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs.

LFO

In afwachting van de specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) werd de kelderbox weer gesloten. Na onderzoek van het LFO bleek dat de kartonnen tonnen gevuld waren met een stof die gebruikt wordt voor het versnijden van cocaïne, in totaal 650 kilo. In de kartonnen dozen zaten zakken met de stof Mapa. Dat is een stof die door een chemische reactie wordt omgezet in BMK en dat is weer de grondstof voor amfetamine. Ook hiervan was 650 kilo aanwezig. Verder werd nog zeven liter amfetamine-olie aangetroffen. Alles werd in beslag genomen en door een speciaal bedrijf verwijderd.

Bedrijfspand Loosdrecht

Aan het eind van de middag is ook nog een bedrijfspand in Loosdrecht doorzocht. Dit wordt door de verdachte uit Hilversum gehuurd. Daar nam de politie een weegschaal met poederresten en een sealapparaat met poederresten in beslag.

Doorzoeking woning Soesterberg

Bij de doorzoeking van de woning van de 42-jarige verdachte in Soesterberg zijn later die avond, nog eens 5600 euro en een plak hasj aangetroffen.

Bewaring

De drie verdachten zijn donderdag 8 oktober voor de rechter-commissaris in Utrecht geleid. Deze heeft ze alle drie voor veertien dagen in bewaring gesteld.