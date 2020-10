Onderzoek naar ramkraak in Laren

Op de Brink in Laren heeft een poging tot inbraak op een kledingzaak plaatsgevonden. Een auto reed op de winkel in. Eén verdachte kon worden aangehouden. Naar de anderen is de politie op zoek en vraagt getuigen zich te melden.

Rond 02:15 uur reden drie auto’s achter elkaar over de Brink in Laren. Eén van die voertuigen probeerde vervolgens met de auto een winkel binnen te rijden. De politie was snel in de buurt. Zodra de inbrekers de politie in de gaten kregen gingen ze ervan door. De achtervolging werd ingezet.

Even later kon het voertuig dat de winkel probeerde in te rijden aan de Hilversumseweg in Laren tot stilstand worden gebracht. Een 21-jarige verdachte uit Utrecht kon hierbij worden aangehouden. Het voertuig werd daarbij in beslag genomen. Er werd ook niets buit gemaakt.

De politie is nog op zoek naar de andere voertuigen en verdachten.