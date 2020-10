Drie nieuwe aanhoudingen in onderzoek martelcontainer Wouwse Plantage

In de afgelopen twee weken heeft de Landelijke Recherche drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar de groepering die in twee loodsen voorbereidingen trof voor het ontvoeren, gijzelen en door geweld onder druk zetten van personen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Loods Wouwse Plantage

Zoals het OM al op 7 juli 2020 meldde trof de politie op 22 juni 2020 in een loods in Wouwse Plantage zeven geluidgeïsoleerde zeecontainers aan, waarvan zes waren ingericht als gevangeniscel. Aan plafond en op de vloer waren boeien bevestigd, verder stond er slechts een chemisch toilet, en was een camerasysteem aangelegd om de situatie binnen op afstand in de gaten te kunnen houden. In een zevende container stond een tandartsstoel met riemen aan de armleuningen en de voetensteun, kennelijk om iemand te kunnen vastbinden.

Conflict onderwereld

In de loods lagen verder gereedschappen die, gezien de context, zeer vermoedelijk waren bedoeld om daarmee mensen te martelen. Uit chatberichten van criminelen via EncroChat, door de politie sinds begin april live meegelezen, bleek dat een criminele groepering deze containers wilde gebruiken om een conflict in de onderwereld te beslechten. De groepering wilde personen van de weg halen en onder dreiging van vuurwapens meenemen; daarvoor had zij de beschikking over echte politie-uniformen, zwaailichten en enkele gestolen snelle auto’s die konden doorgaan voor voertuigen van een arrestatieteam.

Tweede loods in Rotterdam

Diezelfde dag trof de politie een tweede loods aan in Rotterdam. Die leek dienst te moeten gaan doen als uitvalsbasis van het criminele arrestatieteam inclusief snelle auto’s, wapens en kogelwerende vesten. Zes verdachten werden op 22 juni 2020 aangehouden, zij bevinden zich sindsdien in voorlopige hechtenis.

Zevende verdachte aangehouden

Op 29 september is een zevende verdachte aangehouden, een 37-jarige man uit Utrecht. Hij wordt ervan verdacht de containers mee te hebben opgebouwd en ingericht. Hij is op 2 oktober door de rechter-commissaris in de rechtbank te Amsterdam in bewaring gesteld.

Nauwe samenwerking

Op 6 oktober zijn nog twee verdachten aangehouden: een 39-jarige man uit Rotterdam, en een 48-jarige man uit Rotterdam. Zij worden ervan verdacht dat zij nauw hebben samengewerkt met een eerder aangehouden verdachte en via EncroChat-berichten hebben gecommuniceerd over de containers, hun bedoelingen daarmee en het achterliggende conflict. De 48-jarige man bevond zich al in voorlopige hechtenis in een ander onderzoek. Om die reden is hij na verhoor teruggebracht naar de PI waar hij al gedetineerd zat. De andere man uit Rotterdam is vandaag in bewaring gesteld door de rechter-commissaris in de rechtbank in Amsterdam. Het onderzoek van de Landelijke Eenheid, onder leiding van het Landelijk Parket, duurt nog voort. Op 4 december 2020 vindt de eerstvolgende pro forma zitting in deze zaak plaats.