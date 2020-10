Woningmarkt koelt langzamer af dan verwacht

De verwachting was dat de woningmarkt in 2020 af zou koelen, maar uit de Woningmarktmonitor van oktober 2020 blijkt dat de voorspellingen toch omhoog gaan. Volgens Het Economisch Bureau van ABN AMRO, dat de Woningmarktmonitor donderdag naar buiten bracht, ligt de lage hypotheekrente hieraan ten grondslag.

Overbieden is eerder regel dan uitzondering

Woningen die te koop staan, worden snel verkocht. Dit is het gevolg van krapte op de woningmarkt. Er is veel vraag, maar weinig aanbod. Huizen die te koop staan, worden hierdoor binnen de kortste keren verkocht. Volgens makelaarsvereniging NVM stond een huis in het tweede kwartaal slechts 28 dagen te koop. Een record. Om ervoor te zorgen dat geïnteresseerden een huis niet misliepen, werd er vaak overboden. Hierdoor lag de gemiddelde verkoopprijs in augustus 2020 op 336.000 euro en dat is 6,4 procent hoger dan in augustus 2019.

Aantal verkopen en huizenprijzen dalen in 2021

Uit de Woningmarktmonitor blijkt dat de cijfers vooralsnog beter zijn dan verwacht, maar dit duurt volgens de economen van ABN AMRO niet lang. De vooruitzichten voor 2021 zijn namelijk minder positief. Waar de stijging van de huizenprijzen dit jaar nog in de buurt van de 7% ligt, zal dit volgend jaar stabiliseren. “Ten opzichte van de respectievelijk 6% en -2% die we in juli nog hadden voorspeld”, zegt Philip Bokeloh, econoom van Het Economisch Bureau van ABN AMRO.

Ook voor wat betreft het aantal woningaankopen zijn de economen niet positief gestemd. “Hoewel het aantal woningaankopen momenteel nog stijgt, houden we er nu rekening mee dat ze dit jaar zullen stabiliseren. Eerder gingen wij nog uit van een afname van 5%”, zegt Bokeloh. “De verwachting voor het aantal transacties in 2021 blijft onveranderd -10%.

Hypotheekrente stabiliseert

De rente op leningen met een rentevastlooptijd van 10 jaar is de laatste jaren gedaald. Sinds 2019 daalde dit met 60 basispunten naar een totaal van 2%. Deze lage hypotheekrente zorgt voor een verbetering van de betaalbaarheid van koophuizen. Logischerwijs steeg hierdoor ook de vraag naar leningen met een lange rentevastlooptijd.

Volgens de Woningmarktmonitor zet de daling van de hypotheekrente aankomend jaar niet door, maar stabiliseert deze. Dit zorgt er onder meer voor dat oversluiten minder interessant wordt. Waar in het tweede kwartaal van dit jaar nog 40% van de totale hypotheekproductie werd overgesloten, wijst het onderzoek uit dat het enthousiasme inmiddels een stuk minder is. Het aantal hypotheekaanvragen in de maanden juli en augustus wijst op een matiging van de vraag naar oversluiten.