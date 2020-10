Bewusteloze ernstig zwaargewonde man op straat gevonden na melding vechtpartij

Agenten in Rotterdam die in de nacht van zaterdag op zondag rond 05.40 uur een melding kregen van een vechtpartij op de Middelrode troffen bij aankomst een bewusteloze zwaargewonde man op straat aan. Dit meldt de politie zondag.

Melding

Volgens de melding zouden er ongeveer tien man betrokken zijn bij de vechtpartij. Tijdens de melding werd er ook geroepen dat er een mes in het spel zou zijn. Agenten waren snel ter plaatse, maar de vechtpartij was al voorbij. Op straat vonden ze een man die buiten bewustzijn was. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, zijn toestand is zorgwekkend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Zwaargewond naar ziekenhuis

Toen de agenten op de Middelrode aankwamen, was er geen sprake meer van een vechtpartij. Ze verleenden direct eerste hulp aan het slachtoffer, een 25-jarige man uit Sliedrecht, wat al snel overgenomen werd door de ambulancedienst. Terwijl het slachtoffer zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht werd, gingen de agenten in gesprek met getuigen. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is en of er daadwerkelijk gestoken is.

Politieonderzoek gestart

Het onderzoek is direct gestart. Er wordt buurtonderzoek gedaan en gezocht naar eventueel beeldmateriaal van de vechtpartij of de betrokkenen. Mensen die denken bruikbare informatie of beeldmateriaal te hebben, die iets gehoord of gezien hebben en nog niet met de politie hebben gesproken, worden dringend gevraagd dat met de politie te delen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.