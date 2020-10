Brief versturen wordt duurder

De postzegelprijs voor brieven in Nederland stijgt met 5,5% van € 0,91 naar € 0,96. Deze stijging valt, samen met de andere tariefwijzigingen, binnen de door de ACM vastgestelde tariefruimte. PostNL zet ook in 2021 het gematigde tariefbeleid van de afgelopen jaren voort.

Posttarieven 2021

Met ingang van 1 januari 2021 verhoogt PostNL de tarieven voor het versturen van brieven in Nederland en van Nederland naar het buitenland. Bij frankeren met de frankeermachine verandert het tarief van € 0,85 naar € 0,90. Het basistarief voor brieven naar het buitenland wordt € 1,55, dat was € 1,50.

Resi Becker, directeur Mail Nederland: ‘PostNL wil de post betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar houden. Dat kunnen we garanderen door kostenbesparingen. Veel mensen zien de relevantie van post, dat merkten we ook goed in de eerste maanden van de coronacrisis toen veel mensen elkaar een kaartje stuurden. Over de gehele linie blijft het postvolume echter wel dalen. Een gematigde stijging van de tarieven is noodzakelijk om de beste service te kunnen bieden aan onze klanten, een goede werkgever te zijn en een financieel gezond bedrijf te blijven.’

Decemberzegel 2020

Het tarief voor de decemberzegel van PostNL voor 2020 is € 0,86. De speciale decemberzegels zijn net als vorig jaar 5 cent goedkoper dan normale postzegels. Een vel van 20 decemberzegels kost € 17,20. De zegels zijn vanaf 16 november te koop bij postkantoren, pakketpunten, postzegelverkooppunten of via postnl.nl en geldig tot en met 6 januari 2021.

Pakkettarieven 2021

De tarieven voor het versturen van een pakket in Nederland blijven ongewijzigd, met uitzondering van aangetekende pakketten - die worden € 0,25 duurder. Een gewoon pakket versturen kost € 7,25 maar online voorbereiden levert een aantrekkelijk tariefverschil op van € 0,50.