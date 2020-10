Horeca wil door verplichte sluiting 100 procent steun van kabinet

Vanavond maakten premier Rutte en minister De Jonge tijdens een persconferentie bekend dat alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland vanaf woensdagavond 14 oktober 22.00 uur opnieuw voor vier weken moeten sluiten. Na twee weken volgt er een eerste evaluatiemoment. Het is begrijpelijk dat de regering uitzonderlijke maatregelen treft met het oog op de volksgezondheid, maar de gevolgen voor de horecabranche zijn niet te overzien en dat terwijl de horeca niet de oorzaak is.

Ondernemers financieel tegemoet komen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept het kabinet dan ook dringend op om ondernemers financieel tegemoet te komen en per direct met aanvullingen te komen op het huidige steunpakket 3. 'Bovendien moet op zeer korte termijn de door het kabinet gepresenteerde routekaart worden aangevuld met sectorspecifieke slimme maatregelen die effect sorteren en tegelijkertijd de economie en maatschappij zo min mogelijk schaden', zo meldt KHN dinsdagavond.

Nieuwe maatregelen

Woensdagavond 14 oktober om 22:00 uur zullen de volgende maatregelen voor de horeca in werking treden:

•Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland moeten hun deuren sluiten; afhalen en bezorgen blijft wel toegestaan (afhalen/bezorgen van alcohol is na 20:00 uur niet meer toegestaan).

•Hotels mogen openblijven en mogen alleen eten/drinken voor hun gasten verzorgen.

Ongeloof, frustratie en verdriet

De horeca heeft de afgelopen maanden enorm hard haar best gedaan om gasten een veilige omgeving te bieden en besmettingen te voorkomen én met resultaat; het aantal besmettingen dat te herleiden is tot de horeca is volgens cijfers van het RIVM de laatste week slechts 1,8 procent. Het is dan ook opvallend dat de horeca telkens de hardste klappen krijgt; voor de horecaondernemers voelt deze sluiting dan ook als een straf.

Als huiskamer van de samenleving biedt de horeca juist een omgeving waar men op een veilige en verantwoorde manier kan samenkomen. Er wordt gewerkt met strenge protocollen én volgens de regels. Een gedegen wetenschappelijk onderbouwing vanuit het Kabinet van deze én de vorige maatregelen ontbreekt nog steeds. Het onbegrip binnen de sector is groot.

Voor KHN is het onbegrijpelijk dat er geen overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken sectoren en werkgeversorganisaties om samen naar intelligente scenario’s te kijken. Hierdoor ontbreekt draagvlak binnen de sector en is er vooral sprake van ongeloof, frustratie en veel verdriet.

'Horeca keihard geraakt'

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “De horeca wordt keihard geraakt en ik maak me dan ook grote zorgen over het toekomstige horecalandschap; deze sluiting is voor veel horecaondernemers écht de genadeklap. We hebben een plan voor slimme maatregelen ingediend bij het kabinet, waarbij we hadden kunnen wegblijven van een horecasluiting maar dit heeft niet mogen baten. Er ligt nu een routekaart van het kabinet, maar deze is nog wel té generiek. Dat kan echt slimmer in overleg met branches, zonder dat dit ten koste gaat van de volksgezondheid. Het gaat namelijk niet alleen om opschalen van maatregelen maar ook om het weer afschalen van maatregelen. Dat maakt de voorbereidingen en het maken van kosten voorspelbaar. Vanmiddag hebben wij met het kabinet de afspraak gemaakt om deze week nog met ons aan tafel te gaan. In de eerste plaats om de steunmaatregelen te verbeteren, maar ook om gezamenlijk te kijken naar wat er binnen aanvaardbare gezondheidsrisico’s op zeer korte termijn wel kan, zonder hiermee onnodig schade toe te brengen aan de economie en de maatschappij.”