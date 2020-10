OMT: 'Restaurants hadden open kunnen blijven'

Volgens experts van het Outrbreak Management Team (OMT) vonden dat er eerst onderzocht moest worden of restaurants, die niet ook een café zijn, open konden blijven. Mits er een gezondheidscheck, registratie en voldoende afstand was tussen de gasten. Dit meldt het Parool woensdag.

Het personeel zou volgens het OMT wel een mondkapje moeten dragen of gebruik van een faceshield. Daarnaast zou het aantal gasten per tafel beperkt worden tot vier personen. Ook zou een tafel maar één keer per avond gebruikt worden. Het OMT had de voorkeur om restaurants eerder te sluiten. Dit om 22.00 uur zoals het de laatste weken al het geval is.

Het kabinet heeft dinsdagavond er toch voor gekozen dat dit onderdeel van de horeca voor vier weken op slot moet.