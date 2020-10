Sinds maart fors toegenomen werkloosheid weer afgevlakt

In september waren 413 duizend mensen werkloos, dat is 4,4 procent van de beroepsbevolking. In vergelijking met augustus daalde de werkloosheid en is de stijging van de afgelopen maanden afgevlakt. Dat meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind september 278 duizend lopende WW-uitkeringen.

Van stijging met 32.000 naar 3.000 werklozen per maand

In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 3 duizend werklozen per maand bij. In juni tot en met augustus steeg het aantal werklozen nog met gemiddeld 32 duizend per maand en was het werkloosheidspercentage gestegen naar 4,6. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden ook licht toe, met gemiddeld 2 duizend per maand.

Weer op niveau van 1e kwartaal 2020

De beroepsbevolking, alle werkenden en werklozen samen, groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5 duizend mensen per maand. Hiermee is het aantal mensen op de arbeidsmarkt met 9,3 miljoen op een vergelijkbaar niveau als in de eerste drie maanden van 2020. 4,2 miljoen mensen hadden in september om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld duizend per maand gedaald.

Werkloosheid in september gedaald

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn, werkloos. Met 413 duizend werklozen in september was 4,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. In augustus was dat 4,6 procent (426 duizend). Tussen maart en augustus nam de werkloosheid nog maandelijks toe.