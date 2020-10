Medewerkers NOS dagelijks bedreigd

Het gaat om voertuigen waarmee medewerkers van de NOS elke dag op pad zijn om verslag te doen en om radio- en televisieverbindingen met Hilversum te leggen.

Voortaan zijn deze auto`s, kleine vrachtwagens eigenlijk, niet meer herkenbaar als auto`s van de NOS.

''Helaas, het is nodig voor de veiligheid van de mensen die elke dag voor de NOS op pad zijn. We hebben er maanden over getwijfeld, we wilden het per se niet, want we willen als publieke journalistieke organisatie juist zichtbaar en aanspreekbaar zijn, maar het kan zo niet verder.

''Vrijwel dagelijks worden collega`s die onderweg zijn, geconfronteerd met opgestoken middelvingers, er wordt afval naar ze gegooid, ze worden afgesneden op de snelweg en een enkeling remt zelfs hard vlak voor onze auto`s. Als zo`n NOS-auto stil staat om in te werken, wordt dat onmogelijk gemaakt door erop te bonzen. Als we worden uitgescholden en of in meer of mindere mate bedreigd, valt dat al bijna niet meer op. En het gaat niet alleen om wat er feitelijk gebeurt, maar zeker ook om de angst dat je wat overkomt of wordt aangedaan'', aldus de NOS.