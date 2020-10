Man aangehouden die fietser in coma sloeg

Op woensdag 14 oktober omstreeks 15:00 uur meldde zich, in verband met de mishandeling van de Fietser aan de Amstelveenseweg een 23-jarige man bij een politiebureau in Amsterdam, hij is direct aangehouden.

De politie heeft onlangs een getuigenoproep gedaan. Reden daarvoor was de uit de hand gelopen verkeerstwist op donderdagavond 8 oktober aan de Amstelveenseweg. Een 40-jarige fietser werd zodanig mishandeld, dat hij ernstig gewond raakte en in coma ligt in het ziekenhuis.

De verdachte is verhoord en zal worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Op dit moment deelt de politie geen verdere informatie over de verdachte. Het slachtoffer ligt nog steeds buiten bewustzijn en zwaargewond in het ziekenhuis.