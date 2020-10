Minder mensen overleden

De sterfte in week 41 is daarmee ongeveer 150 hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Zowel bij Wlz-zorggebruikers als overige bevolking geen verdere toename

In week 40 was de toename in de sterfte iets minder sterk bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, dan in de overige bevolking. Op basis van de schatting lijkt de sterfte in week 41 zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking niet verder toegenomen.

Sterfte vanaf week 39 hoger dan verwacht

Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg van de corona-epidemie. Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie overleden 10 duizend mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 de doodsoorzaak was.

Voor week 41 zijn vanuit de GGD’s 109 in het laboratorium bevestigde COVID-19-patiënten als overleden gemeld aan het RIVM (stand 13 oktober). In week 39 was het aantal 81 en in week 40 101. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.