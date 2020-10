Snikkende Jos B. : 'U beslist hoe mijn leven er verder uit gaat zien'

Jos B., die verdacht wordt van het seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in de zomer van 1998, heeft vrijdag op de laatste zittingsdag tijdens het laatste woord dat hij in deze zaak heeft een verklaring uitgesproken.

Spijt

'Het was in '98 een mooie dag. Maar hoeveel pech kun je hebben dat je iemand vindt die dood is?', zo begon Jos B. zijn laatste woord in deze zaak. Verder zei hij dat het hem spijt dat hij pas een week geleden met een verklaring is gekomen. 'Wel heb ik spijt dat ik laat gemeld heb, veel te laat', stelt Jos B..

'Ik hoop op een wijs besluit'

Als laatste zei Jos B. tegen de rechter: 'U beslist hoe mijn leven er verder uit gaat zien. Ik hoop op een wijs besluit. Dank u', aldus B.. De rechtbank gaf aan in deze zaak later dan de normaal gesproken 14 dagen het geval is om uitspraak te doen. De rechtbank gaf aan alles wat gezegd is zorgvuldig te willen wegen. De uitspraak zal nu op 20 november 2020 worden gedaan.