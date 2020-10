Koning breekt vakantie af

Het Koninklijk gezin heeft de vakantie naar hun tweede huis in het Griekse Peloponnesos afgebroken nadat er verontwaardiging onder de bevolking was over de vakantie. Dit laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten.

In een reactie laat de koning weten: 'We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.'

Koning ging toch op vakantie

Tijdens de wekelijkse persconferentie van vicepremier De Jonge bleek dat de koninklijke familie niet thuis was en in een vliegtuig zat. De Jonge wist daar niets van, meldt de NOS. Het regeringstoestel bleek inderdaad te zijn geland op Griekse bodem.

Thuis blijven

De Jonge zei op zijn persconferentie dat de corona-adviezen voor iedereen gelden, dus ook voor de koning.

Een aantal politieke partijen reageren geschokt op het nieuws. De meeste vinden dat de Oranjes het goede voorbeeld moeten geven door thuis te blijven. Hieraan hebben zij gehoor gegeven.