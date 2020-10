Minder forensentreinen en weekendnachttreinen

Vanaf maandag 19 oktober schrapt de NS tijdelijk op enkele trajecten met name de inzet van extra forensentreinen tijdens de spits. De reguliere treindienst, ook tijdens de spits, gaat gewoon door. Verder worden de nachttreinen, die in het weekend rijden voor het uitgaanspubliek, opgeheven. Het doordeweekse nachtnet, inclusief de verbinding naar Schiphol, blijft ongewijzigd.

'Met deze aanpassing rijden we met drie procent minder treinen wegens het dalend aantal reizigers. Ook willen we ons voorbereiden op een mogelijke stijging van het aantal ziekmeldingen. Zo kunnen we u een voorspelbare en betrouwbare treindienst blijven aanbieden.', aldus de NS

Op de volgende trajecten rijden minder spitstreinen:

Haarlem-Alkmaar

`s Hertogenbosch-Oss

Amsterdam Centraal- Enkhuizen

Groningen-Assen

Utrecht Centraal-Houten Castellum

Veenendaal Centrum-Breukelen

Harderwijk-Amersfoort Centraal

Rotterdam Centraal-Gouda Goverwelle

Leiden Centraal-Alphen aan de Rijn

In het weekeind rijden minder nachtnettreinen op de volgende trajecten:

Utrecht Centraal-Nijmegen

Utrecht Centraal-Amersfoort Centraal

Utrecht Centraal-Eindhoven Centraal

Rotterdam Centraal-Eindhoven Centraal

Plan uw reis in de planner, deze wordt vooralsnog per dag bijgewerkt. U kunt een dag van tevoren uw reis opvragen.