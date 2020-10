Deze invloed heeft corona op de huizenmarkt in Nederland

Nu een groot deel van de Nederlanders al sinds maart dit jaar thuis aan het werk is, is er een verandering te zien in de tevredenheid over de eigen woonsituatie.

Het is vooral in de grote stad waar men er door het vele thuis zitten achter is gekomen dat ze minder tevreden zijn met hun woonsituatie dan ze altijd dachten. Wanneer we kijken hoeveel invloed de komst van corona heeft op ons dagelijks leven is het niet gek dat er ook het een en ander op de woningmarkt te spotten is wat betreft een verandering. Heeft de coronacrisis tot een grotere vraag naar (nieuwe) woningen gezorgd? En willen mensen liever verhuizen of pakken ze hun eigen woning grondig aan?

Recordaantal bezichtigingen van woningen

Als er één ding is dat opvalt, is dat het aantal bezichtigingen van huizen in 2020 in de coronacrisis ontzettend gestegen is ten opzichte van eerdere jaren. Sterker nog: er is een record aantal Nederlanders dat dit jaar bij een ander huis is wezen kijken met de interesse om het wellicht te kopen. In eerste instantie lijkt dat misschien gek: er is een economische crisis gaande en mensen gaan op zoek naar een woning waar ze behoorlijk wat geld in moeten investeren.

Je zou misschien juist denken dat zo’n crisis ervoor zorgt dat je je geld even op de bank laat staan. Toch is levensgeluk óók ontzettend belangrijk, nu misschien nog wel meer dan eerder. Corona heeft veel mensen laten inzien dat gelukkig zijn met de plek waar je woont en met wie je daar woont enorm van belang is in het leven. Door het vele thuis moeten zijn tijdens een pandemie is het mensen op gaan vallen dat ze toch niet zo tevreden zijn met waar ze wonen dan dat ze altijd dachten. Er is behoefte aan een stabiele plek met voldoende ruimte voor het hele gezin.

Woningen verkocht boven vraagprijs

Kijken we naar het aantal woningen dat daadwerkelijk verkocht is dit jaar dan zien we in het derde kwartaal van 2020 een lichte stijging van 14,4%. Dat betekent dat er in deze periode 14,4% meer huizen verkocht zijn dan in dezelfde periode van 2019. Hierbij hebben we het over enkele tienduizenden verkochte woningen in Nederland. Corona heeft wat dat betreft dus zeker een grote invloed op de woningmarkt in ons land. Er zijn echter nog veel meer mensen die vooral aan het oriënteren zijn wat betreft een nieuwe woning. Deze groep mensen koopt minder snel een huis dan mensen die actief op zoek zijn naar een andere plek.

De vraag naar woningen is dit jaar hoog en de verwachting is dat dit nog wel even zo zal blijven. Dat komt onder andere door de aanhoudende biedingen boven de vraagprijs. Een groot deel van de verkochte woningen in Nederland in 2020 werd verkocht voor een hogere prijs dan de vraagprijs. Het is daarom nu nog niet te zeggen wat de huizenprijzen in 2021 precies gaan doen. Zolang er een stijgende vraag is naar woningen in Nederland zal men tegen elkaar op blijven bieden.

Geen nieuwe woning kunnen krijgen? Verbouw je eigen woning

De oriënterende huizenzoekers haken gauw af wanneer een vraagprijs te hoog wordt of wanneer ze worden overboden. Ook is er een groep mensen die best zou willen verhuizen, maar die door al dat overbieden geen passende woning binnen hun budget kan vinden. Ben je toch toe aan een nieuwe leefomgeving? Kijk dan eens wat de mogelijkheden zijn omtrent het verbouwen of het veranderen van je eigen huis. Een aanpassing aan of binnen je woning kan al veel doen voor het leefgenot. Dit hoeft niet eens iets heel ingrijpends te zijn: zorg bijvoorbeeld voor nieuwe ramen of deuren en deurklinken in je woning. Moderne en diverse deurklinken van De Oude Deurklink passen helemaal bij de huidige woontrends. Een lik verf aan de muur in diverse ruimtes kan ook veel doen, evenals het veranderen van de vloer.

Voor 2021 zijn er al diverse woontrends bekend waar je mee aan de slag kunt gaan. Een paar nieuwe meubels of het aanpassen van je inrichting zorgt vaak al voor een hele andere sfeer. De focus in het nieuwe jaar ligt op duurzaamheid. Tover je woning om tot een duurzaam geheel en let hierbij op herbruikbare materialen, LED-verlichting en duurzame toepassingen. Dit doe je het liefst wel in een passende woontrend. Zo past zwart schakelmateriaal van De Oude Schakelaar bijvoorbeeld heel goed in een strak en duurzaam interieur, evenals van die opvallende zwarte stalen deuren die je de laatste jaren veel in woningen ziet. Ga je liever voor een knusser geheel? Kies dan voor de wereldse look en combineer kleurrijke prints met opvallende materialen en vintage meubels.