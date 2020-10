Jeugd bekeurd om nachtelijke bijeenkomst bosperceel Overveen

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie Noord-Holland in Overveen een groep van 26 jeugdigen bekeurd voor het overtreden van de coronaregels. Dit meldt de politie maandag.

Tientallen fietsen

Aan de Brouwerskolkweg zag de politie tientallen fietsen staan wat leidde tot een nader onderzoek. Nadat de toegangen van het bosperceel waren afgezet is het bos betreden. 'De jeugd stoof uiteen in meerdere richtingen. De meeste jongeren konden worden achterhaald en hun identiteit is vastgesteld. Ze bleken in de leeftijd van 15 tot 18 jaar oud', laat de politie weten.

Intensiever handhaven

Nu het coronavirus zich verder verspreidt en het kabinet nieuwe maatregelen heeft afgekondigd, gaat de politie intensiever en meer zichtbaar de coronamaatregelen strafrechtelijk handhaven. We zullen niet altijd meer aanspreken en uitleggen. De zorgelijke situatie van dit moment vraagt daarom.

Meteen een boete

Nog steeds doen we een beroep op het gezonde verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers. Als iemand zich overduidelijk niet aan de regels houdt wordt er direct geverbaliseerd. Alleen jongeren in de leeftijd tussen twaalf en vijftien worden wel eerst gewaarschuwd. Als we een waarschuwing geven dan leggen we dit vast in ons politiesysteem en wordt bij een volgende constatering direct bekeurd. 'Het is verboden om zich met een groep van meer dan vier personen op te houden op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht', aldus de politie.