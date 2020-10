46 procent meer herfstboekingen in Nederlandse vakantieparken

Het aantal boekingen voor de herfstvakantie (tussen 10 en 25 oktober) is met 46% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De boekingswaarde steeg met 64%. Dat komt doordat mensen nu wat langer verblijven dan vorig jaar. Het aantal annuleringen blijft ondanks de nieuwe maatregelen vooralsnog gelijk.

Vraag exponentieel gestegen

Commercieel directeur Menno van der Ster: “Waar we in maart als reisbranche hard getroffen werden is de vraag naar vakanties in eigen land inmiddels exponentieel gestegen. De prijzen stijgen niet, maar we zien wel dat Nederlanders gemiddeld langer boeken dan vorig jaar.”