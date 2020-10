Politie grijpt in bij uit de hand gelopen ruzie motorclub

Het politieonderzoek wordt uitgevoerd door diverse rechercheonderdelen, wijkagenten, agenten van het basisteam Oosterscheldebekken en het flexteam en staat onder leiding van een officier van justitie. Het onderzoek werd gestart na twee explosies op 16 en 21 september bij een woning aan de Moggestraat. Op 16 september werd aanvankelijk de bewoner gearresteerd. Hij werd dezelfde dag in vrijheid gesteld, omdat hij niets met de brandstichting te maken had.

Motorclub

Uit de verhoren bleek dat de oorzaak vermoedelijk een conflict was tussen een aantal mensen, die afgelopen zomer betrokken waren bij de oprichting van een motorclub in Zierikzee. Er deden zich daarna diverse incidenten voor, waarbij vermoedelijk meerdere leden betrokken waren. Zo bleek dat gereedschappen uit een schuur aan de Schuttershofstraat waren gestolen. Hiervan werd door enkele inwoners uit Zierikzee een man verdacht. Tevens bleek dat uit deze schuur een zadel van een motor was gestolen. Verder bleek dat op 7 juli een ruzie in Zierikzee had plaatsgevonden waarbij leden van deze groep betrokken waren. Op 20 augustus werd bij een man zijn motor in brand gestoken. Ook werd een van de mannen op 21 augustus in Vlissingen gearresteerd, omdat hij een vuurwapen had, wat later een imitatie wapen bleek te zijn.

Sabotage

In de rij van incidenten werd op 16 september in de Moggestraat een explosief tot ontploffing gebracht. Vijf dagen later werd bij de voordeur van hetzelfde huis een explosief, welke in een jerrycan zat, tot ontploffing gebracht. Weer vijf dagen later bedreigde een man met een mes de bewoner van dezelfde woning in de Moggestraat. De politie was ondertussen met het onderzoek gestart, hierbij rees het vermoeden dat de incidenten in de Moggestraat een relatie hadden met de conflicten tijdens de zomer. Bovenop deze incidenten kwam op 8 oktober nog een telefonische bedreiging en een sabotage. Bij een van de betrokkene werden namelijk de remleidingen van zijn auto doorgesneden. De politie legde op dat moment ook een link met de reeks incidenten.

Betrokkenheid

Op 10 oktober meldde een van de betrokken mannen zichzelf op het politiebureau. Hij voelde zich ernstig bedreigd en had een groot mes bij zich om zich te beschermen. Ook vertelde hij dat hij ondertussen een jachtgeweer had. Dezelfde dag doorzocht de politie zijn woning in Zierikzee. Het jachtgeweer en 720 XTC-pillen werden in beslag genomen. Het politieonderzoek werd door de agenten voortgezet onder andere met het verhoren van diverse mensen. Op 12 oktober werd een inwoner uit de gemeente Noord-Beveland gearresteerd. Hij wordt verdacht van bedreigingen, een vernieling en het tanken zonder te betalen. De politie ontdekte vervolgens aanwijzingen in verband betrokkenheid van een van de mannen bij de explosie in de Moggestraat. De man, die zich op het politiebureau meldde, bekende betrokken te zijn geweest bij de brandstichtingen bij de woning aan de Moggestraat op 16 en 21 september jl.

Wapenarsenaal

Naar aanleiding van het aangetroffen jachtgeweer werd in de vroege ochtend van 14 oktober in vier loodsen en een woning in Zierikzee binnengevallen. Agenten vonden in de woning drie strafbare vuurwapens. De bewoner werd aangehouden. In een loods werden nog eens vier handvuurwapens alsmede een grote hoeveelheid patronen gevonden. Tot slot werden onderdelen van politie- en Marechaussee-uniformen gevonden. Dezelfde ochtend werd in Hulst een inwoner uit Brabant aangehouden. Hij werd verdacht van bedreigingen in dit lopende conflict. Tot slot werd op 15 oktober in de wijk De Veste opnieuw een woning doorzocht. Hierbij werden jachtgeweren en handvuurwapens, patronen en drugs aangetroffen. Ook deze bewoner werd aangehouden. Van drie jachtgeweren is komen vast te staan dat deze in 2017 bij een woninginbraak in Kerkwerve buit zijn gemaakt.