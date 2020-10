GGD Amsterdam biedt online SOA-consult en zelftest aan

Jongeren van 16 tot 25 jaar in Amsterdam die willen weten of ze een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) hebben opgelopen, hoeven momenteel niet naar de SOA-polikliniek om zich te laten testen. GGD Amsterdam biedt nu online SOA-afspraak aan voor deze doelgroep. Het gaat niet om jongeren die een concrete aanleiding hebben om te denken dat ze een SOA hebben.

De precieze doelgroep

Zoals gesteld, is de online SOA-afspraak bedoeld voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Het gaat daarbij niet om homoseksuele mannen of vrouwen. Vrouwen van tussen die leeftijd die seks hebben met mannen en mannen die seks hebben met vrouwen, geen huidige SOA-klachten ervaren en niet door een sekspartner gewaarschuwd zijn dat ze mogelijk een SOA hebben opgelopen kunnen een SOA-afspraak maken om een zelftest aan te vragen. Daarvoor krijgen ze online consult met een verpleegkundige van de GGD.

Het consult

Het online consult verloopt via een beveiligde internetverbinding, maar kan zowel met de telefoon als op de computer gehouden worden. Het gesprek wordt in zijn geheel niet opgenomen. Tijdens het gesprek met de verpleegkundige kan men ervoor kiezen om een zelftestpakket voor SOA’s thuisgestuurd te krijgen of je kunt deze ophalen op de polikliniek. Het testpakket wordt in een niet-herkenbare envelop verstuurd.

Meer vragen

De jongeren die in aanmerking komen voor het online consult kunnen met meer vragen die verband houden met seks terecht bij de GGD-verpleegkundige. Deze beantwoordt ook vragen over anticonceptie en premature ejaculatie. Ook kan de verpleegkundige geraadpleegd worden over bedoelde of onbedoelde zwangerschap, verminderde libido, pijn bij seks en het aangeven van wensen en grenzen bij seks.

Aanmelden voor consult

Jongeren die interesse hebben in een dergelijk online consult, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de GGD Amsterdam. Daarop wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen door de verpleegkundige. Dan kan er gezamenlijk een afspraak gepland worden voor het consult. Kom je niet in aanmerking voor het zogenaamde ‘webcam consult’, dan zal er een afspraak bij de SOA-polikliniek gemaakt moeten worden.

Injectie

Is er sprake van een verdenking van een geslachtsziekte, dan is een fysiek consult bij de SOA-polikliniek noodzakelijk. Voor verschillende SOA’s bestaan verschillende behandelingen, hoewel het vaak een behandeling met antibiotica betreft. Dit kan in de vorm van tabletten zijn, maar in het geval van syfilis en gonorroe is er doorgaans sprake van een injectie. Dat klinkt natuurlijk niet erg prettig om te ondergaan, hoewel er weinig te kiezen valt. Gelukkig is het mogelijk om ook de huid in de schaamstreek te verdoven. Dit kan met Emla crème. Een arts of een verpleegkundige moet toezicht houden wanneer Emla wordt gebruikt bij de geslachtsorganen.