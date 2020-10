Rookontwikkeling in garagebox Koningin Julianaweg in Best

Best Woensdagmiddag rond 16.15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een garagebox aan de Koningin Julianaweg in Best. In de garagebox hing een behoorlijke hoeveelheid rook, maar vuur was er niet.

Acculader De rook was afkomstig van een acculader. Brandweerlieden ventileerden de garagebox en maakte hierbij gebruik van een overdrukventilator. Enkele buurtbewoners keken op straat toe hoe de hulpverleners hun klus klaarden. Ook de politie kwam ter plaatse poolshoogte nemen. Er raakte niemand gewond.