Man (51) omgekomen bij ernstig verkeersongeval in Rijsbergen

Vrijdagochtend is een 51-jarige man uit Rijsbergen in zijn woonplaats om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Rijsbergseweg N263. Dit meldt de politie vrijdag.

Frontale botsing

De 51-jarige man reed met zijn auto vanuit Rijsbergen in de richting van Breda en kwam met zijn auto frontaal in aanrijding met een vrachtauto bestuurd door een 53-jarige man die op weg was naar Rijsbergen', aldus de politie.

Sporenonderzoek

Twee personenauto’s die achter het slachtoffer reden werden ook geraakt. De bestuurders daarvan raakten gewond. Een verkeersongevallenanalist heeft ter plaatse een sporenonderzoek ingesteld. De vrachtwagenchauffeur heeft een verklaring afgelegd.