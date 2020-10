Ondanks afgekondigd messenverbod steekincident na diefstal eten Zaandam

De gemeente Zaanstad stelde vrijdag per direct een messenverbod maar dit kon niet voorkomen dat vrijdagavond in Zaandam een maaltijdbezorger werd gestoken en geslagen nadat hij ontdekte dat er eten was gestolen en hij hier een drie jongens op aansprak. Dit meldt de politie zaterdag.

Drie aanhoudingen

De maaltijdbezorger, een 16-jarige jongen uit Zaandam, raakte bij het incident gewond. 'De politie hield de drie verdachten aan. Het gaat om jongens van 16 en 17 uit Zaandam en een 15-jarige jongen uit Westzaan', aldus de politie.

Eten gestolen

Omstreeks 23.00 uur was het slachtoffer als maaltijdbezorger bij een woning aan de Indigostraat. Bij de ingang van de flat zag hij drie jongens staan. Toen het slachtoffer na de bezorging bij zijn bromfiets terug kwam bleek hier eten uit te zijn gestolen. Getuigen wezen het slachtoffer in de richting waarin de jongens waren weglopen en hij wist de drie verdachten te achterhalen. Hier kwam het tot een treffen waarbij het slachtoffer werd geslagen en een steekwond opliep.

Geen wapen teruggevonden

De gewaarschuwde politie kwam onderweg naar de plaats van het incident drie jongens tegen die aan het opgegeven signalement voldeden. Zij konden ter plaatse worden aangehouden. Bij een eerste onderzoek werd nog geen wapen teruggevonden. De politie stelt een nader onderzoek in en verzoekt eventuele getuigen of personen die informatie hebben over deze zaak om zich te melden.

Messenverbod

'Wapens en geweld moeten onze gemeente uit', zo stelde burgemeester Jan Hamming afgelopen vrijdag. ‘De afgelopen jaren zijn er teveel geweldsincidenten geweest met soms tragische gevolgen. Ik wil er alles aan doen om dit terug te dringen. Met dit verbod op messen en andere gevaarlijke voorwerpen stellen we een norm. Het is niet normaal om een wapen bij je te dragen. Doe je dat toch dan zetten we daar een flink geldbedrag tegenover.'