Petitie aangeboden voor anticonceptie onder dwang

In een petitie van de ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’ staat dat vrouwen die niet goed voor een kind kunnen zorgen onder dwang de prikpil of een anticonceptie-implantaat moeten kunnen krijgen.

Volgens het AD gaat het dan om vrouwen met een verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke beperking. De expertgroep, onder leiding van voormalig kinderrechter Cees de Groot, vindt dat de het wettelijk geregeld wordt dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Officier van Justitie de rechter kunnen verzoeken tot deze maatregel. Het dwangmiddel is in principe tijdelijk. Bij verbeterde omstandigheden kan de maatregel stoppen.