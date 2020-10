Thuiswerken. Zo doe je dat efficiënt!

We moeten er allemaal aan geloven. Thuiswerken. En of je nu alleen woont. Of dat je jouw werkdag doorbrengt te midden van een druk gezin. Voor ons allemaal geldt dat thuiswerken de nodige uitdagingen met zich mee brengt. Mis je de energie en het sociaal contact op kantoor? Of merk je dat werk en privé steeds meer door elkaar lopen? Of loopt jouw accu gaandeweg de dag behoorlijk leeg? In deze blog geven we je een aantal handreikingen om jouw thuiswerkdag vorm te geven.

1 | Zorg voor een vast aanschakel en afschakel-patroon

Daar waar je normaal ’s ochtends je jas aantrok om naar je werk te gaan, loop je nu alleen maar de trap op en 15 seconden later ben je op jouw thuiswerk-plek. Alle omschakeltijd is daarmee zowel in de ochtend als in de middag direct verdwenen. Van het een op het andere moment wissel je van prive naar werk en aan het einde van de werkdag omgekeerd. Voor veel mensen met het bij-effect dat werk en privé meer dan ooit vermengen. Ons advies: reserveer de tijd die je normaal gebruikt om te reizen om aan- en af te schakelen. Hoe dan? Door een activiteit te doen die jij prettig vindt. En dat mag best hetzelfde zijn als je ‘vroeger’ deed. Vind je het fijn om even radio 538 te luisteren, een podcast, lezen zoals je ook in de trein deed of gewoon een stukje fietsen. Blijf dat gewoon doen. Het helpt je om in een rustig tempo aan en uit te schakelen..

2 | Neem iedere werkdag zeker 5 pauzes als ‘oplaadmomenten’

Op je werkplek heb je die toevallige energiemomenten die als vanzelf ontstaan. Een collega met een bijzonder verhaal, een goede grap in de pantry of gewoon ff bijkletsen bij de lift. Thuis is het belangrijk hier bewust over na te denken. Welke activiteiten geven jou energie? En hoe kun je die integreren in jouw werkdag? Neem een stevige pauze van 45 minuten en zowel op de ochtend als in de middag 2 kleinere pauzes van een minuut of 10 waarin je een activiteit onderneemt waar je weer lekker van oplaadt. Geef je partner een knuffel, maak een praatje met de buurman, loop ff de tuin in of wat dan ook …. Als je er maar energie van krijgt en je echt even iets anders doet. Geen beeldschermen of mobiel dus.

Tip 3 | Wissel concentratie-klussen, lichte klussen en sociaal contact af

Afwisseling helpt om de hele dag gemotiveerd en productief te blijven. Denk dus bewust na over de volgorde waarin je specifieke taken afrond. Overweeg welke momenten jij de beste energie hebt en beloon jezelf na een pittige klus met sociaal contact of een aantal lichte klusjes die je lekker weg kunt strepen van je lijstje. Dat geeft goede energie.

Tip 4 | Vergeet niet om een beetje mild voor jezelf te blijven.

Thuiswerken geeft niet alleen maar energie. Dus …… sta je zelf toe om hier en daar een beetje tijd te geven aan iets anders dan werk. En verwacht niet van jezelf dat je thuis op ieder moment van de dag super-productief bent. Ben je op jezelf ook niet toch? Wees dus aardig voor jezelf. En als het een dagje wat minder gaat …. So what, doe je morgen toch een uurtje extra als dat strikt noodzakelijk is. Merk je dat je heel vaak onproductief bent? Dan is er altijd nog een goede time management cursus die je helpt dit om te draaien!