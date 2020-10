Cijfers meerdere regio's ontbreken: 8.123 nieuwe besmettingen

Besmettingen per periode

Het totaal aantal besmettingen komt daarmee op 319.991. Het aantal Corona besmettingen en gemiddeld aantal besmettingen over de laatste 7 dagen bedraagt 66.857. Dat is gemiddeld per dag: 9.551. Het aantal besmettingen over de laatste 4 dagen bedraagt 123.828. Dat is gemiddeld per dag: 8.845. Het aantal besmettingen over de laatste 31 dagen bedraagt 208.365. Dat is gemiddeld per dag: 6.721. Het aantal besmettingen over de laatste 90 dagen bedraagt 266.028. Dat is gemiddeld per dag: 2.956. En over de laatste 230 dagen zijn er 318.578 besmettingen gemeld. Dat zijn er per dag: 1.410.

Besmettingen naar inwoners

Er zijn 710 positieve tests per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen afgenomen. Daarmee komt Nederland op positie 11 in de rangorde van landen wereldwijd naar het aantal besmettingen ten opzichte van het aantal inwoners.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal ligt op dit moment op 1,16 besmettingen door één besmettelijke persoon.