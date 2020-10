Waarschuwingsschot na bedreiging metrobestuurder

Omstreeks 12.30 uur kreeg de politie de melding van de bedreiging. De politie voerde een benaderings techniek gevaarlijke verdachten uit, maar hier trok de man zich in eerste instantie niets van aan. Na het lossen van een waarschuwingsschot werkte de verdachte wel mee en kon worden aangehouden.

Het is niet bekend of de Rotterdammer een vuurwapen bij zich had. De metrobestuurder is opgevangen.