Bouwvakker beklemd onder ingestorte muur 3e etage

In Amsterdam is vrijdagmiddag rond 13.00 uur een bouwvakker beklemd geraakt nadat een muur was ingestort. 'Het incident gebeurde op de 3e etage van een gebouw aan de Tweede Jacob van Campenstraat dat wordt gerenoveerd', zo meldt de brandweer vrijdagmiddag.

Ziekenhuis

Brandweermensen hebben het slachtoffer weten te bevrijden. Hij werd vervolgens met een ladderwagen van de 3e etage naar de begane grond gebracht. De gewonde bouwvakker is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek naar oorzaak

Over de precieze aard van zijn verwondingen is niets bekend. Waarom de muur kon instorten is op dit moment niet bekend. Een onderzoek door Bouw en Woningtoezicht zal hier meer duidelijkheid over moeten geven.