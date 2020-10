Jonge internetoplichters voor de rechter

De twee deden zich via Whatsapp vaak voor als de zoon of dochter van het slachtoffer. Ze deden dan voorkomen dat zoon- of dochterlief een urgente "rekening" moest betalen en een probleem had met internetbankieren. Verzoek was dan of het slachtoffer de "rekening" wilde betalen. Als het slachtoffer dat deed, maakte het slachtoffer het geld onbedoeld over naar een bankrekening van een zogenaamde "geldezel". Een "geldezel" is een jong of kwetsbaar persoon die voor een klein bedrag is verleid om zijn of haar bankrekening voor fraude ter beschikking te stellen. De verdachten namen het overgeboekte geldbedrag vervolgens contant op.



Eén van de oplichters bediende zich ook van andere trucs. Hij maakte gebruik van een nep-website, die het slachtoffer liet denken dat hij of zij een Macbook had gewonnen. Het slachtoffer hoefde "alleen" de verzendkosten te betalen en daarvoor in te loggen op internetbankieren. Deed het slachtoffer dat, dan gebruikte de oplichter de inloggegevens van het slachtoffer om zijn of haar bankrekening te plunderen. De oplichter gebruikte ook een nep-website die leek op de internetbankieren website van SNS Bank, die op een zelfde manier werd gebruikt.



Eén van hen moest zich ter zitting ook voor een straatroof verantwoorden. Beide verdachten hadden bovendien bij hun aanhouding harddrugs bij zich.



De officier eiste tegen de oplichter die werd verdacht van de meeste oplichtingszaken en van de straatroof, 12 maanden gevangenisstraf. Tegen de andere oplichter eiste de officier 2 maanden gevangenisstraf, waarvan 44 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 150 uur.