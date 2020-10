153 bekeuringen uitgeschreven aan grote groep motorrijders

Het Verkeershandhavingsteam (VHT), de Dienst Infra (DI) en Team Hoofdwegen van de Amsterdamse politie hebben zaterdagmiddag in totaal 153 proces verbalen uitgeschreven aan motorrijders die een scala aan verkeersovertredingen beging.

Tijdens een rit vanaf de Muntbergweg in Amsterdam over de A1 richting Muiden bestond de groep op verschillende momenten uit 300 motoren. Vanwege de omvang van de groep is er door de politie voor gekozen om de overtredingen op kenteken te bekeuren.

In totaal schreef de politie 153 boetes, onder meer voor het rijden zonder helm, het stilstaan op de rijbaan, het stilstaan op de vluchtstrook, het tegen de rijrichting in rijden, het afsteken van vuurwerk en het bellen tijdens het rijden.